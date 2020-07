Scandal diplomatic cu Iranul, după moartea unui magistrat acuzat de corupție la București Oficiali iranieni acuza asasinarea unui fost cleric și judecator, in Romania, la mijlocul lunii iunie, dar și complicitatea statului roman care nu comunica informații despre mersul anchetei de la București. Potrivit declarațiilor lui Abas Mousavi, un oficial al Ministerului iranian de Externe, Romania nu a oferit informații cu privire la un judecator iranian fugar, care […] The post Scandal diplomatic cu Iranul, dupa moartea unui magistrat acuzat de corupție la București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

