Scandal de corupţie în PE: Eurodeputatul italian Andrea Cozzolino, plasat în arest la domiciliu Eurodeputatul italian Andrea Cozzolino, vizat de justitia belgiana in scandalul presupusului scandal de coruptie in favoarea Qatarului si Marocului, a fost plasat in arest la domiciliu, iar audierea pentru extradarea sa va avea loc marti, conform media italiene, preluate de AFP. Curtea de Apel din Napoli a estimat ca riscul ca eurodeputatul sa fuga este scazut, conform agentiei de presa AGI. El a fost arestat vineri la iesirea dintr-o clinica in baza unui mandat european de arestare in aceasta metropola din peninsula. El va putea sa iasa din domiciliu doua ore pe zi, in special pentru a fi supus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

