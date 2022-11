Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați s-a batut cu bate, miercuri seara, pe o strada din Timișoara. Doi dintre aceștia sunt audiați, iar al treilea este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Timiș, polițiștii timișoreni au fost sesizați sa intervina pe strada Michelangelo din municipiul Timișoara la un scandal iscat intre 3…

- Acțiune comuna a polițiștilor și polițiștilor locali pentru scaderea numarului de furturi din buzunare, la Timișoara. Oamenii legii au imparțit pliante și i-au invațat pe timișoreni cum sa se fereasca de infractori.

- Șoferul, un tanar de 21 de ani, a parcat mașina pe trotuar și a fost luat la bataie de biciclistul care trecea pe acolo impreuna cu fiica lui. Toata scena, petrecuta sub ochii fiicei agresorului, a fost filmata de trecatori. In tot acest timp, pe fundal se poate auzi fetița agresorului plangand și…

- Incident violent pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timișoara. Un biciclist a luat la bataie un șofer care parcase pe trotuar pentru a lasa un colet. Toata scena s-a petrecut sub ochii fiicei agresorului care il ruga, plangand, sa se opreasca.

- STPT a anunțat, astazi, ca este suspendata circulația tramvaielor intr-o zona extrem de circulata in Timișoara. ”Ca urmare a unui deranjament la rețeaua electrica a liniei cale de pe bulevardul Gen. Dragalina, pe tronsonul bulevardul Regele Carol I – Gara de Nord, circulatia mijloacelor de transport…

- Ancheta a polițiștilor in cazul unor tineri de 22, 23 și 26 de ani, la Timișoara. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce au talharit doi copii de 17 și 18 ani care locuiau in aceeași zona cu ei. Polițiștii au reușit sa recupereze prejudiciul.

- Avand in vedere informarea S.C. Energomontaj S.A. prin care se anunta inchiderea strazii Aleea F.C. Ripensia in data de 21.08.2022, in intervalul orar 22:00 – 06:00, in vederea lucrarilor de traversare conducte de termoficare, mijloacele de transport in comun vor circula deviat, dupa cum urmeaza:…