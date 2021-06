SCANDAL cu focuri de armă, azi, lângă Bucureşti, la alegerile locale! Poliţia a intervenit de urgenţă Politistii au fost nevoiti sa intervina de urgenta si in forta in comuna Ganeasa, din județul Ilfov, luni, acolo unde au avut loc alegeri locale. Doi barbați au devenit violenți la adresa unei femei și, mai mult, unul dintre ei a scos o arma și a tras mai multe focuri, in plina strada. Femeia amenințata […] The post SCANDAL cu focuri de arma, azi, langa Bucuresti, la alegerile locale! Politia a intervenit de urgenta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

