Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in centrul municipiului Campina, miercuri, 17 mai, undeva in jurul orei 10.15. Au aparut rapid doua echipaje ale Poliției, iar un barbat a fost ridicat de polițiști, fiind condus la sediul Poliției municipiului Campina.

- Vineri dupa amiaza Sectia 7 Politie Rurala Malini a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie din Malini ca soțul a consumat alcool, are un comportament agresiv și o amenința. Polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.7 Malini s-au deplasat in regim de urgența la fața locului și au constatat…

- La data de 28 aprilie a.c., in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca pe strada Malu Roșu din municipiu, are loc un conflict intre doua persoane, iar un barbat aflat cu acestea ar avea asupra sa un obiect taietor-ințepator.…

- Duminica la ora 18.53, polițiștii din cadrul Poliției orașului Gura Humorului, in timp ce actionau pe strada Mestecaniș din Gura Humorului, fiind angrenați intr-o acțiune pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc autovehicule fiind sub influenta bauturilor alcoolice, au procedat…

- La data de 2 aprilie in jurul orei 01:30, Politia Vatra Dornei a fost sesizata de catre Spitalul Județean Suceava, sectia UPU, despre faptul ca la aceasta unitate medicala s-a prezentat un barbat de 42 ani, care a declarat verbal ca a fost victima unui accident rutier produs in urma cu 3 ore, pe DN…

- Crima odioasa in vestul țarii! O femeie in varsta de 41 de ani a fost reținuta de polițiști ce și-ar fi injunghiat mortal vecinul. Nenorocirea a avut loc in noaptea de luni spre marți, pe fondul consumului de alcool, in urma unui scandal. Conform procurorilor, barbatul de 53 de ani a fost injunghiat…

- Sambata la orele 12.45, polițiștii din cadrul S.P.R. 7 Malini au fost sesizați cu privire la faptul ca la Spitalul Falticeni s-a prezentat un barbat din Baia care a fost diagnosticat cu leziuni ca urmare a unei caderi de pe bicicleta. In baza sesizarii, la fața locului s-a deplasat patrula de poliție…