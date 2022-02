Stiri pe aceeasi tema

- Șeful CNN WorldWide, Jeff Zucker, a demisionat in cursul zilei de miercuri, dupa ce o ancheta a scos la iveala ca a avut o relație amoroasa cu una dintre colegele sale de munca, Alisson Gollust, director de marketing al companiei.

- Șase deputați s-au infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, in plenul legislativului. Grosu nu a spus despre cine este vorba."Unii sunt in stare mai buna, alții sunt in stare mai puțin buna.

- Avocatul Poporului din Repiblica Moldova, Natalia Molosag, si-a anuntat joi demisia din funcție, dupa ce a fost acuzata ca a apelat la serviciile unui barbat condamnat pentru proxenetism, pentru a-i fi șofer și garda de corp.Anuntul a fost facut joi pe pagina de Facebook a Oficiului Avocatului Poporului,…

- Florin Cițu: Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier Florin Cițu: Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier ​​Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat ca formațiunile PNL, PSD și UDMR s-au ințeles pe programul de guvernare, urmand ca partidele…

- Liderul PSD Sector 1, deputatul Florin Manole, anunța marți seara, pe Facebook ca „directorul Poliției Locale Sector 1 iși da demisia chiar acum, in fața Consiliului Local!!!”, in urma unui scandal legat de folosirea mașinilor instituției. „In acest moment, intr-o ședința prelungita, Consiliul…