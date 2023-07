Scafandrii au adus la mal trupurile neînsuflețite ale celor doi copii care au murit înecați în râul Olt Cei doi baieți, in varsta de 12 și, respectiv, 13 ani, care au murit inecați in raul Olt, la Giuvaraști, au fost gasiți decedați și au fost aduși la mal de scafandri, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Olt, Alin Basașteanu, „Cei doi minori au fost gasiti de echipele de scafandri si au fost adusi la mal. Din pacate, echipajele medicale nu au putut decat sa constatate decesul acestora. Trupurile neinsufletite ale celor doi baieti au fost gasite la aproximativ 20 de metri de mal. Albia raului era neregulata, cu trunchiuri de copaci si zone in care adancimea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cei doi baieti in varsta de 12 ani, respectiv de 13 ani, inecati luni in raul Olt, la Giuvarasti, au fost gasiti decedati si au fost adusi la mal de scafandri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.

- Cei doi copii de 12, respectiv 13 ani, au disparut luni, 17 iulie, in raul Olt, in localitatea Giuvarasti, dupa ce au intrat in apa și au fost luați de curenți. Trupurile lor au fost gasite marți, 18 iulie, de echipele de scafandri, la aproximativ 20 de metri de mal, potrivit unui comunicat transmis…

- Cei doi copii in varsta de 12, respectiv 13 ani, care s-ar fi inecat luni in raul Olt, in localitatea Giuvarasti, sunt in continuare cautati de pompieri si voluntari cu barci si sonare, precum si de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, a informat purtatorul de cuvant…

