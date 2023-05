Prețul gazelor in Europa a coborat la cel mai scazut nivel de la jumatatea anului 2021 – cand Rusia abia incepea sa comprime livrarile inainte de invazia sa in Ucraina – contribuind la inversarea unei creșteri bruște a inflației și la ușurarea situației consumatorilor. In condițiile in care unii comercianți prezic ca prețurile pe termen […] The post Scaderea prețului la gaze aduce ușurare in Europa dupa panica energetica first appeared on Ziarul National .