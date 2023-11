Cele mai recente date privind inflația din SUA și Europa au intarit așteptarile de pe piața conform carora o „aterizare ușoara” pentru economii va aparea in anul urmator. Dar cum ramane cu aurul, un refugiu sigur in vremuri nesigure? Daca scade inflația, ar fi rezonabil ca investitorii sa favorizeze acțiunile și chiar obligațiunile in detrimentul […] The post Scaderea inflației nu poate umbri stralucirea aurului first appeared on Ziarul National .