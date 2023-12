Scăderea de 10% din 2023 lasa cortina asupra prețurilor petrolului: analistii văd o redresare în 2024 Se preconizeaza ca prețurile petrolului vor incheia anul cu aproximativ 10 puncte in scadere pentru prima data in doi ani, cand preocuparile geopolitice, reducerile de producție și masurile la nivel mondial pentru a reduce inflația au cauzat volatilitatea prețurilor, scrie energypress.gr. Prețurile petrolului s-au stabilizat astazi, dupa ce ieri au scazut cu 3%, pe fondul informațiilor din ce in ce mai mari ca companiile de transport maritim se pregatesc sa reporneasca traversarile in Marea Roșie, in urma suspendarii serviciilor prin aceasta din cauza atacurilor din ce in ce mai mari asupra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,8%, la 79,38 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate, cu livrare in ianuarie, care expira marti, au crescut cu 1,51 dolari sau cu 2,1%, la 73,98 dolari pe baril, in timp ce contractul…

- Indicele preturilor de consum (IPC) a scazut cu 0,5% atat fata de aceeasi perioada a anului trecut, cat si fata de octombrie, au aratat sambata datele Biroului National de Statistica (BNS). Declinul preturilor mai profund decat previziunile mediane dintr-un sondaj Reuters, privind scaderi de 0,1% atat…

- Romania, printre tarile cu cel mai semnificativ avans al preturilor productiei industriale in UE, in octombrie (Eurostat)Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,2% in Uniunea Europeana si in zona euro, in octombrie, comparativ cu luna precedenta, cand s-a inregistrat o…

- Cotațiile petrolului au crescut luni, dupa ce Arabia Saudita și Rusia au declarat ca vor menține reducerile voluntare ale ofertei de 1,3 milioane de barili pe zi pana la sfarșitul anului. Brent, reperul pentru doua treimi din petrolul mondial, se tranzacționa cu 1,40% mai sus, la 86,08 dolari pe baril,…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,6%, la 90,18 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,14 dolari sau cu 2,6%, la 85,35 dolari pe baril. Prima de pret a petrolului Brent fata de WTI a fost pe cale sa atinga cel mai…

- Prețul petrolului a scazut ușor marți, dupa o depreciere de peste 1 dolar care a avut loc luni, pe fondul speranțelor ca SUA vor relaxa sancțiunile impuse Venezuelei și in condițiile in care Washingtonul și-a intensificat eforturile pentru a preveni o escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3…

- In prima zi de tranzactionare a contractelor futures pentru petrolul Brent cu livrarea in decembrie, acestea au scazut cu 1,42 dolari, sau cu 1,5%, la 90,78 dolari pe baril fata de inchiderea de vineri si, de asemenea, cu aproximativ 4% fata de nivelul de inchidere de vineri al contractelor pentru noiembrie.…