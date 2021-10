Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza o scadere record a numarului de pensionari. Din iunie, anul trecut, și pana la mijlocul anului acesta, mai bine de 61 de mii de persoane au ieșit din sistem. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata din 2013 și pana in prezent.

- Numarul total al pensionarilor din sistemul public de pensii era, la sfarsitul lunii iunie 2021, de 4.882.192 persoane, in scadere cu 61.268 persoane fata de perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu 28.711 persoane fata de finele lunii decembrie 2020, conform statisticilor Ministerului Muncii…

- Biroul National al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie în conditii de maxima siguranta, cu maximum 150 de persoane simultan în sala mare de la Romexpo, arata un comunicat de presa al partidului, citat de News.ro. La eveniment vor participa doar persoane vaccinate,…

- Ultimul zbor militar al Marii Britanii a parasit Kabulul sambata seara tarziu dupa ce a evacuat peste 15.000 de persoane in cele doua saptamani de cand talibanii au preluat controlul in Afganistan, informeaza Reuters. "Ultimul zbor care transporta personalul Fortelor Armate din Marea Britanie a parasit…

- Record de morți in accidente rutiere, in ultimul weekend. 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere doar in acest week-end, in tara noastra, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Cea mai neagra zi a fost ieri, cand 10 persoane au murit pe sosele, in accidente petrecute…

- Aproape 16.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID-19 in ultimul interval de 24 de ore, dintre care putin peste 11 mii au facut prima doza, a anuntat Comitetul National de Coordonare a Campaniei de Imunizare. In prezent, mai mult de 4,7 milioane de romani au schema completa de imunizare. Articolul…

- Rusia a anuntat, marti, ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiaeriana S-500, Moscova accelerand in ultimii ani dezvoltarea de noi arme pe fondul tensiunilor cu Occidentul, scrie AFP.

- Un nou sistem de pensii va fi aplicat in Romania, potrivit unui proiect de lege al Ministerului Muncii care transpune reglementari ale UE privind pensiile personale paneuropene, entitatea desemnata sa stabileasca cadrul legal fiind Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).