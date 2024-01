Stiri pe aceeasi tema

- Anunt de intentie privind initierea proiectului “CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU CONSUM PROPRIU 0.150 MWP ROTRADE SRL” Nr. 2/22.01.2024 Societatea Rotrade SRL, cu sediul social in Judetul Vrancea, Strada Avintului, nr 15, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J39/478/2002, CIF…

- Proiectul jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua in 2024 cu episodul 16, invitata fiind Lavinia Alessandra Sima, primarul elevilor din Focșani. Eleva in clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Lavinia Alessandra a fost aleasa in funcție, in decembrie…

- Comunicat de presa: Toate poveștile care se nasc in cadrul proiectului „A doua șansa la viața” sunt despre bine, ajutor și daruire. Acest proiect, care a debutat in 2006, reprezinta un parteneriat de tip SNAC intre trei Colegii Naționale, Colegiul „Al I. Cuza” din Focșani, Colegiul Economic „Virgil…

- Frumusețea artei este exprimata prin nenumarate feluri. Teatrul poate fi un mediu unde toata lumea se poate bucura de aceasta, este un moment de conectare in care putem ințelege și aprecia diversitatea și unicitatea fiecarei persoane. Zilele acestea, Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena…

- Un tanar de 17 ani a ajuns in aceasta dimineața la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce conducea o motocicleta, pe o strada din Focșani. „Astazi la ora 7.22, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in Focșani, in care au fost implicate un autoturism […]…

- S-a incheiat inca o ediție a Festivalului Viei și Vinului ”Bachus”, care a adunat in Piața Unirii din Focșani mii de vranceni, intre 20-22 octombrie 2023, timp de trei zile frumoase și incarcate cu tradiții din podgoria Vrancei. „Pentru reușita evenimentelor derulate in acest an doresc sa mulțumesc…