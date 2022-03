Sberbank, cea mai importantă bancă rusească, îşi închide sucursalele din Europa Banca, asteptata sa publice rezultatele financiare pe anul 2021 in cursul zilei de miercuri, a precizat ca nu mai poate furniza lichiditati subsidiarelor europene, insa nivelul sau de capital si calitatea activelor au fost suficiente pentru a plati toti deponentii. „In situatia actuala, Sberbank a decis sa paraseasca piata europeana. Bancile subsidiare ale grupului s-au confruntat cu iesiri anormale de numerar si amenintari la adresa sigurantei angajatilor si sucursalelor sai”, se arata intr-un comunicat de presa. Masurile fara precedent luate de natiunile occidentale pentru a izola economia si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

