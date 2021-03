O echipa de cercetatori israelieni a dezvoltat un nas optic computerizat, care are la baza inteligenta artificiala (AI), pentru detectarea bolilor, a anuntat marti Universitatea Ebraica din Ierusalim (HUJI), citata de Xinhua.

Nasul in spectru infrarosu apropiat a fost dezvoltat de HUJI si Universitatea din Tel Aviv in cadrul unui studiu publicat in jurnalul stiintific Biosensors and Bioelectronics, scrie agerpres.ro.

Citește și: Marcel Ciolacu a pus ochii pe Constituție: ‘Sunt 6 sau 7 colegi care vor veni cu un proiect de propunere de modificare a Constituției’

Dispozitivul…