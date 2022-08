Stiri pe aceeasi tema

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru al acestui an, gratie majorarii pretului la petrol, volumului vanzarilor si imbunatatirii marjei de rafinare, transmite AFP. Saudi Aramco a precizat ca, in trimestrul ce s-a incheiat…

- Compania britanica in domeniul energiei a inregistrat un profitul net de 8,5 miliarde de dolari, comparativ cu un profit de 6,2 miliarde de dolari in primele trei luni ale anului si de 2,8 miliarde de dolari pentru trimestrul al doilea din 2021. Analistii se asteptau ca BP sa raporteze un profit de…

- Exxon Mobil, Chevron, Shell si TotalEnergies au obtinut in trimestrul trecut venituri cumulate de 51 de miliarde de dolari, duble fata de itnervalul similar din 2021, datorita cresterii preturilor petrolului si gazelor naturale, transmite Reuters.

- Cele doua companii vor rascumpara cumulat actiuni in valoare de 8 miliarde de dolari, in trimestrul al treilea, dupa ce au inregistrat fiecare profituri trimestriale record, mentinand in acelasi timp dividendele constante, ceea ce ar putea dezamagi unii investitori. Contractele futures ale titeiului…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…

- Twitter a raportat vineri rezultate pentru trimestrul al doilea care au ratat estimarile analistilor privind castigurile, veniturile si cresterea numarului de utilizatori, dand vina, partial, pe incertitudinile legate de acordul de preluare a companiei convenit cu Elon Musk, transmite CNBC. Actiunile…

- Actiunile Twitter au scazut usor in urma informatiilor. Twitter a declarat ca veniturile au scazut cu 1% de la an la an, la 1,18 miliarde de dolari. Wall Street se astepta la venituri de 1,32 miliarde de dolari, reprezentand o crestere de 10,5% de la an la an. Aceasta evolutie a marcat cea mai mare…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a ajuns la un nivel record in trimestrul al doilea, de 70,1 miliarde de dolari, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa…