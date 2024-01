Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au doborat o aeronava-spion A-50 a Rusiei, echivalentul rusesc al avionului NATO AWACS. Avionul rusesc a fost doborat deasupra Marii Azov, conform unor surse militare ucrainene citate de RBC Ukraine. De asemenea, ucrainenii au reușit sa avarieze un avion rusesc de comanda și control…

- La Washington continua totusi negocierile cu privire la un pachet de ajutor pentru Ucraina care ar putea fi conditionat de o revizuire a masurilor de securitate la frontierele SUA."Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum", a declarat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Consiliului…

- Rachete furnizate de Coreea de Nord Rusiei au fost folosite in cadrul unor atacuri de anvergura lansate in ultimele zile asupra Ucrainei, a declarat joi Casa Alba, care a denuntat o „escaladare consecutiva si ingrijoratoare” a sprijinului Phenianului fata de Moscova, transmite AFP. „Informatiile noastre…

- Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și lansatoare pentru a fi folosite in razboiul impotriva Ucrainei, dintre care unele au fost lansate de Rusia in Ucraina, a declarat joi Casa Alba, citand informații recent declasificate, scrie Reuters.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național…

- UPDATE 21:10 Grupul rus Wagner se pregatește sa livreze un sistem de aparare antiaeriana catre Hezbollah sau Iran (Casa Alba)Grupul paramilitar Wagner, la cererea autoritaților ruse, „se pregatește sa livreze un sistem de aparare aeriana catre Hezbollah sau Iran”, a declarat marți un purtator de cuvant…

- Casa Alba a declarat, joi, ca Rusia executa soldatii care nu au urmat ordinele si ameninta unitati intregi cu moartea daca se retrag din fata focului artileriei ucrainene, transmite The Associated Press, potrivit news.ro.”Este o evolutie care, in opinia oficialilor de securitate nationala ai SUA,…

- Unele din pierderile suferite de armata rusa in apropiere de orașul ucrainean Avdiivka, unde se dau lupte dure, au venit ca urmare „a ordinelor date de proprii comandanți”, a precizat John Kirby, purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, citat de BBC.„Forțele mobilizate…

- UPDATE 07:20 Zelenski vede Ucraina drept caștigatoare a razboiului cu Rusia.Presedintele Volodimir Zelenski a vorbit, in mesajul transmis joi seara, despre doua noi pachete de sprijin pentru aparare. El a aratat ca pachetul american include, intre altele, rachete pentru apararea antiaeriana, rachete…