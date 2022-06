Satul din Romania in care s-au nascut Octavian Goga și Emil Cioran a obținut primul loc in clasamentul etapei nationale a competitiei „Best Tourism Villages”, lansata de Organizatia Mondiala a Turismului (OMT). Astfel, Rașinari a fost desemnat „cel mai frumos” din țara, fiind urmat de Biertan, din județul Sibiu, și Ciocanești, din Suceava.