- O sarbatoare organizata in localitatea Eftimie-Murgu, renumita pentru morile de apa unice in Romania, a fost reluata dupa 30 de ani de la ultima editie. Autoritatile isi propun ca, incepand din aceast an, „Ziua liliacului” sa redevina o traditie.

- In fiecare saptamana, circa 300.000 de refugiati ucraineni solicita protectie temporara in UE, Norvegia sau Elvetia.Acest statut garanteaza drepturi importante precum permis de munca, acces la asistenta medicala, cazare si prestatii sociale pe o perioada de 1-3 ani.Doar un numar mic de persoane - in…

- In ce oraș din Romania s-au auzit azi bubuituri puternice. Locuitorii acestui oraș au fost avertizați in prealabil ca vreme de doua zile s-ar putea auzi zgomote și s-ar putea vedea praf. Este vorba despre o operațiune speciala derulata la un combinat siderurgic care anul trecut a inregistrat cea mai…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei intalnește, marți, in deplasare, la Velika Gorica, de la ora 18.00, formația Croației, intr-un meci din grupa G de calificare la Cupa Mondiala de anul viitor. Selecționata tricolora se prezinta la acest joc dupa remiza inregistrata vinerea trecuta, la București,…

- Reprezentativa de fotbal feminin a Romaniei a fost aproape de o mare surpriza in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2023. „Elevele” lui Cristian Dulca au remizat cu liderul grupei G, Elveția, 1-1. Pe 12 aprilie, la ora 18:00, „tricolorele” vor juca in deplasare, la Velika Gorica, cu reprezentativa…

- Sase migranti din Liban, India si Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand voiau sa treaca granita in Ungaria pe camp, prin judetul Arad, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. Strainii au fost prinsi in apropiere de localitatile de granita Nadlac si Varsand,…

- Masinile Google Street View se intorc in Romania incepand cu jumatatea lunii martie, acestea urmand sa "viziteze" peste 120 de localitati si drumuri adiacente, cu scopul de a actualiza imaginile Street View din orase, sosele si autostrazi pe Google Maps, informeaza compania de tehnologie, intr-un…

- Un tanar ucrainean ajuns in Romania, dupa ce Rusia i-a invadat tara, se arata uluit de preturile din supermarketurile si restaurantele din Cluj. Oleg a ajuns la noi in primele zile ale conflictului si spune ca ar fi mancat aproape o luna in tara natala din banii pe care i-a platit in Romania doar pentru…