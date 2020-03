Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Bacau s-a reprofilat trecand la producția și vanzarea de maști, știut fiind faptul ca acestea nu se mai gasesc in farmacii sau acolo unde se mai gasesc, din cauza speculei au ajuns sa se scumpeasca de la 25 sau 45 de bani la 5 sau 8 lei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nu numai in Verona, de fapt in toata Europa! Situația ridica foarte multe semne de intrebare, printre care: 1.de ce soldații americani marșaluiesc prin Europa, in plin coronavirus; 2.pentru ei nu se aplica regula “se interzic adunarile cu mai mult de…”; 3.au cumva americanii antidotul pentru...

- Facebook și Instagram au luat o decizie in premiera, in contextul epidemiei mondiale de coronavirus. Astfel, potrivit anunțului oficial, reclamele la maști vor fi blocate.Decizia Facebook și Instagram vine ca urmare a incercarilor de a se obtine profit de pe urma vanzarilor de masti pe fondul epidemiei…

- In Italia, numarul deceselor provocate de coronavirus a inregistrat un nou salt: 49 doar in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica totalul la aproape 200 de morti! La nivel mondial au murit aproape 3.500 de oameni, majoritatea in China.

- Statele Unite vor incepe sa controleze calatorii pentru coronavirus si vor mari productia de masti de protectie si kituri de testare, guvernul dorind sa ii calmeze pe americani, pe fondul raspandirii infectiei la nivel mondial si al declinului accentuat al actiunilor, saptamana trecuta, transmite…

- In Italia, unde se afla cea mai mare comunitate de romani din strainatate, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a crescut brusc la 117. Guvernatorul Lombardiei a spus ca in regiune s-a ajuns la 89 de pacienti, fata de 54 in ziua anterioara, iar un purtator de cuvant al guvernatorului din Veneto…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat, sâmbata, amânarea a trei meciuri din Serie A: Inter Milano - Sampdoria, Hellas Verona - Cagliari si Atalanta - Sassuolo, din cauza temerilor legate de coronavirus, informeaza News.ro.Meciurile ar fi trebuit sa aiba loc duminica, în regiunile…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din satul Poiana lui Alexa, comuna Pușcași, a cazut, in aceasta seara, intr-o fantana adanca de 15 metri. Potrivit reprezentaților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui, la caz se intervine cu patru autospeciale, un ofițer și 12 subofițeri. S-a apelat inclusiv…