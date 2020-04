Stiri pe aceeasi tema

- In Mallorca, polițiștii patruleaza pe strazi nu numai pentru a le aminti oamenilor sa stea in case, ca sa nu se expuna riscului contaminarii cu Covid-19, ci și pentru a le canta. Oamenii legii incearca, astfel, sa aduca un pic de bucurie in vremuri tulburi, scrie The Guardian.Heidi Friedenberger, o…

- Autoritațile nu au o cifra centralizata a romanilor care au intrat in țara din zonele infectate de coronavirus. Directorul spitalului ”Matei Balș”, Streinu Cercel, vorbește despre 1 milion de persoane, datele Poliției de Frontiera arata ca ar fi vorba de peste 250.000. Din informațiile și calculele…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numarul la nivel național ajungand la 86. Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13.03. Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venita din Italia in 12.03, aflata in carantina, confirmata in 13.03.…

- Daniele Rugani, fundașul echipei de fotbal Juventus Torino, a fost confirmat cu coronavirus. Sportivul de 25 de ani este asimptomatic in momentul de fața, potrivit Forbes. „Juventus a activat in acest moment toate procedurile de izolare prevazute, inclusiv recensamantul tuturor celor care au avut contacte…

- O parte din romanii care au trecut granița și carora li s-a impus sa stea in carantina au refuzat masurile de prevenție și a fost nevoie de intervenția poliției. La un centru de carantina din Arad, peste 20 de oameni cereau sa fie lasați sa plece acasa. A fost nevoie de intervenția poliției, care a…

- Confor unor informații, oamenii susțineau ca nu sunt bolnavi, și prin urmare nu ar avea motive sa stea in centru.La fața locului a fost ceruta intervenția Poliției care, conform procedurilor care vizeaza situații de scandal public, a deplasat și echipaje de mascați.In cele din urma, oamenii au fost…

- Pentru buna informare si pentru a linisti populatia cu privire la noul coronavirus (COVID-19), Institutia Prefectului- judetul Maramures anunta ca, la aceasta ora, in județul Maramureș sunt 82 de persoane in izolare la domiciliu. Acestea sunt monitorizate permanent de personal medical. In Maramures…