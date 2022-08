Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: Miniștrii PSD susțin investițiile și proiectele de dezvoltare! Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: Miniștrii PSD susțin investițiile și proiectele de dezvoltare! Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența privind ajustarea prețurilor…

- PNL Timiș nu rateaza momentul circului ridicol din ultimele doua zile, in care angajatul Primariei Culița Chiș convoaca singur publicul la Ziua Transportului Public Local iar municipalitatea contramandeaza evenimentul chiar inainte de a demara. Liberalii cred ca evenimentul trebuia sa fie o sarbatoare…

- Știm foarte bine ca nu doar șoferii trebuie sa respecte regulile de circulație, ci și cei care dețin trotinete electrice și biciclete. Ei bine, exista noi reguli in codul rutier 2022 pentru aceste persoane. Iata ce amenzi risca daca nu respecta legea!

- USR și REPER se acuza reciproc pentru eșecul demersului de a contesta la Curtea Constituționala legea privind protectia avertizorilor in interes public, care vizeaza persoanele care raporteaza incalcari ale legii. Ramași fara numarul necesar de parlamentari pentru a depune contestații la CCR, cei din…

- PSD a reacționat imediat dupa anunțul premierului Nicolae Ciuca privind compensarea prețurilor la combustibili. Social-democrații susțin ca soluția lor - plafonarea, nu compensarea prețului - ar fi fost mai buna și anunța ca, daca masura guvernului nu va da rezultate, vor reveni cu ideea plafonarii.

- Arnold Schwarzenegger a criticat dur Europa, in cadrul unui summit de mediu pe care l-a infiintat in urma cu cativa ani. Actorul a declarat ca tarile eruopene sustin razboiul din Ucraina prin dependenta lor de gazul rusesc.

- A fost deschis un dosar penal in legatura cu semnaturile pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului Cristian Cirjaliu Vorbim despre proiectele pe care le desfasoara in prezent in localitate, in absenta Consiliului Local, dizolvat de instantele judecatoresti in noiembrie 2021 Cum ii…

- „Am semnat contractul pentru realizarea Sistemului Informatic Național care evidențiaza toți copiii cu probleme din țara: cu lipsuri materiale grave, fara acces la educație și sanatate, supuși violenței și abuzului, din familii cu risc de saracie extrema, cu nevoi speciale, inclusiv cei care sunt in…