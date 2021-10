Satu Mare: Continua ridicarea masinilor abandonate (Foto) Poliția Locala Satu Mare continua acțiunile de eliberare a domeniului public de masinile abandonate care ocupa inutil locuri de parcare. In perioada ianuarie – septembrie 2021 au fost identificate 166 autoturisme, din care 127 au fost ridicate de catre proprietari, in urma somațiilor, 13 au fost ridicate, iar 26 se afla in lucru, urmand sa […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

