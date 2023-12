„Satelitul” reușește ce nu poate… echipa mare Echipa secunda a CSM Petrolul Ploiesti ramane invincibila in Sala Sporturilor Olimpia, reusind sa obtina cea de-a 5-a victorie consecutiva pe teren propriu in Grupa B a Ligii I de Baschet Masculin! Baietii pregatiti de Ionut Ivan si Cristi Trandafir s-au impus din nou fara probleme, scor 87-50 (19-14, 16-14, 26-10, 26-12), in fata Politehnicii Iasi, formatie care reusea in urma cu doar doua zile sa surprinda, castigand in Copou in fata primei clasate, CS Universitatea Cluj-Napoca. Daca prima repriza a fost ceva mai echilibrata, oaspetii avand ceva resurse pentru a raspunde jocului energic al „galben-albastrilor”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

