Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, in a cincea zi de negocieri in cadrul Consiliului European a ieșit fumul alb – avem o ințelegere intre șefii de stat / guvern pe buget și pe pachetul de redresare. O alocare istorica de 1.820 de miliarde de euro, imparțita intre cadrul financiar multianual (1.074 de miliarde de…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele Grupului Renew Europe, a declarat la Adriana Nedelea la FIX ca Romania are o sansa istorica, dupa alocarea celor aproximativ 80 de miliarde de euro din fonduri europene. Dacian Ciolos, presedintele Grupului Renew Europe, declara ca Guvernul trebuie sa se…

- Manchester United a ratat ocazia de a urca pe podiumul campionatului de fotbal al Angliei, fiind egalata in ultimele secunde ale partidei disputate pe teren propriu cu Southampton, scor 2-2, marti seara, in etapa a 35-a din Premier League. Oaspetii au deschis scorul pe stadionul Old Trafford prin Stuart…

- Programul ECIPES este dezvoltat de oameni simpli, pentru oameni simpli, susținut de personalitați și instituții notorii din UE. Odata ce politicienii iresponsabili au dat dovada de inconsecvența, cetațenii merita suportul direct al contribuabililor europeni, utilizand platforma online pentru contact…

- Ministrul de Interne nu pierde nicio ocazie sa se promoveze. Un caine a fost ucis cu sapa, un altul aruncat la gunoi și un altul aruncat de pe bloc, Marcel Vela a adoptat un cațel și a anunțat inființarea poliției animalelor, proiect care nu este nici macar o prioritate. Acum, Marcel Vela anunța…

- Actuala criza sanitara mondiala este o sansa istorica pentru un nou proiect politic global care sa fie bazat pe un nou dialog asupra valorilor umane, afirma fostul presedinte Emil Constantinescu. "Actuala criza sanitara mondiala, care a adus in prim-plan nu averea noastra, ci viata noastra, ne impune…

- In cenușa atitudinilor schimbate din cauza pandemiei se afla o șansa istorica: sa ne mobilizam și sa folosim toata inteligența acestui popor pentru a nu ramane o țara saraca. „Prin noi inșine" capata ocazia de a nu fi un slogan frumos, un pariu irosit. Cel cu agricultura a devenit anecdota, dar daca…

- Costul redus al forței de munca din țara noastra poate reprezenta un atu important pentru Romania, care are acum șansa de a atrage privirile investitorilor. Dupa experiența ultimelor luni cu China, investitorii straini vor cauta oportunitați noi de a...