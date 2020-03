Daca e sambata, e cafenea filosofica!

Intr o lume haotica si bulversata de frici si tenebre, mai exista si oaze de armonie si intelepciune. Cafeneaua filosofica, devenita deja traditie pentru constantenii cautatori de perspective mai inalte asupra vietii, are loc in zilele de sambata ale lunii martie, sub egida Asociatiei Culturale "Noua Acropola".Intalnirile se… [citeste mai departe]