Sasha, băiețelul pierdut, a fost găsit mort Cand se va sfarși? Cand ne vom intoarce la postari cu pisici și cu floricele? Sunt intrebari, inca, fara raspuns. Caci, razboiul din Ucraina continua. Și mai trecem la catastife un copil mort… Alexander Zdanovich Yahno, zis de catre apropiați Sasha. Avea 4 ani. Și, pe la jumatatea lunii martie, rețelele de socializare luasera foc: baiețelul disparuse, pe cand se afla cu bunica sa in districtul Vyshhorod din regiunea Kiev. Asta pentru ca incepusera bombardamentele și cei doi cautau sa fuga din calea bombelor și sa se adaposteasca undeva. Pentru asta, folosisera, impreuna cu alți oameni, o barca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Mama copilului, Anna Yakhno, facuse un apel disperat in incercarea de a-l gasi pe baiețel, oameni din mai multe țari au incercat sa o ajute, astazi Anna a anunțat ca baiatul a fost gasit mort. „Astazi (n.r. ieri) este a 19-a zi a razboiului dintre Rusia și Ucraina. Și a 5-a zi de cautare pentru Sașa.…

