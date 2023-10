Stiri pe aceeasi tema

- Gala de excelența Olimpicii timișeni-Patrimoniu județean a avut loc, vineri, in Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș. In cadrul Galei au fost premiați 24 de sportivi care au caștigat medalii la Jocurile Olimpice și care au avut tangența, de-a lungul timpului, cu județul Timiș.

- Asociația Junior Sport (in calitate de inițiator) și Consiliul Județean Timiș (in calitate de partener principal), va invita, in data de 6 octombrie 2023, la ora 10.00, in Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, la lansarea REVISTEI NASCUT PENTRU SPORT TIMIȘ nr. 4 – cel mai important produs…

- Opt barci din Serbia au ajuns la Timișoara, in acest weekend, traversand raul Bega. Navigația a fost posibila dupa ce granița dintre Romania și Serbia s-a deschis in acest weekend, relateaza News.ro. Cele opt ambarcațiuni au parcurs 30 de kilometri de canal de pe teritoriul Romaniei, dupa ce granița…

- Consiliul Judetean Timis anunta punerea in vanzare a biletelor la expozitia ”Brancusi: surse romanesti si perspective universale” care va avea loc in perioada 30 septembrie 2023 - 28 ianuarie 2024 la Muzeul de Arta din Timisoara. Pretul biletelor porneste de la 100 de lei si ajunge la 22 de lei pentru…

- Județul Timiș se afla printre unitațile administrativ teritoriale care vor primi finanțare prin „Programul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare…

- Torța olimpica pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a fost afișata pentru prima data marți (25 iulie) la Paris, in cadrul unui eveniment cu oficiali și sportivi. Boxerul francez Estelle Mossely a declarat pentru Reuters ca Jocurile vor celebra „importanța” și „frumusețea” capitalei franceze. Sportivi…

- Eva Georgeta Calin, fosta Andreaș, a murit in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 48 de ani, dupa o lupta cu cancerul dusa mai multi ani. Anunțul privind decesul acesteia a fost facut de PSD Timiș, citat de News.ro.„Inima Evei Calin a incetat sa mai bata astazi, o veste pe care n-am fi vrut sa…

- Eva Calin, fost prefect la Timiș, a murit la 48 de ani, potrivit tion.ro . Ea a fost prima femeie care a ocupat postul de prefect al judetului Timis, functie care a detinut-o tip de aproape trei ani. Eva Calin activa in administrația publica de aproape 25 de ani. Eva Georgeta Calin (fosta Adreaș), s-a…