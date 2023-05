Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite(SUA), Merrick Garland, a anunțat marți (2 mai) 288 de arestari a unor suspecți, ca parte a unei operațiuni internaționale de aplicare a legii care vizeaza stoparea traficului ilicit de fentanil și alte opioide periculoase pe „dark web”. „ Mesajul nostru catre criminalii…

- Atacurile rusești cu rachete din timpul noptii de duminica spre luni asupra orasului Pavlohrad din estul Ucrainei au ucis doua persoane si au ranit alte 40, a declarat luni presedintele Volodimir Zelenski, transmite agerpres.ro . „Rachetele teroristilor au luat viata a doua persoane, barbati foarte…

- O racheta rusa a ucis cel puțin trei femei, au declarat vineri (24 martie) oficiali locali. O inregistrare video difuzata de poliția din regiunea Donețk arata salvatorii ajutand un barbat care era blocat intr-o cladire avariata. Reuters nu a putut verifica in mod independent data la care a fost filmata…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a pledat miercuri pentru revenirea Statelor Unite(SUA) in cadrul UNESCO in special cu scopul de a contracara influenta Chinei, informeaza joi AFP. „Cred sincer ca ar trebui sa ne intoarcem in UNESCO”, a spus secretarul de stat american in fata unei comisii…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in regiunea Insulele Kermadec din Noua Zeelanda, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 152 de kilometri, potrivit USGS. Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 152 de kilometri, potrivit USGS citat de Reuters.Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean a estimat anterior ca seismul a avut o magnitudine de 6,6 si s-a produs la o adancime de 183 de kilometri.Nu a fost emisa alerta de tsunami in urma seismului, a precizat Sistemul…

- Statele Unite și Coreea de Sud au organizat duminica (19 februarie) un exercițiu aerian comun la care au participat bombardiere strategice americane, la o zi dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) Hwasong-15 intr-un „exercițiu de lansare brusca”. Șeful Statului…

- Seif al-Adel, un fost ofițer al forțelor speciale egiptene, membru de rang inalt al al-Qaida, pe capul caruia se afla o recompensa de 10 milioane de dolari americani, este acum liderul „necontestat” al gruparii militante, potrivit unui nou raport al ONU. Al Qaeda nu a desemnat in mod oficial un succesor…