Stiri pe aceeasi tema

- Social ANCPI / Licitație pentru lucrari de cadastru și carte funciara in 92 de comune din țara, printre care Bujoreni, Buzescu și Lunca mai 24, 2023 10:19 Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) va organiza o licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 92 de unitați administrativ-teritoriale (UAT), din 26 de județe. Lucrarile…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 92 de unitați administrativ-teritoriale (UAT), din 26 de județe.…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI a initiat o procedura de licitatie deschisa pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 92 de unitati administrativ teritoriale UAT , din 26 de judete.…

- ”ANCPI, institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a publicat, in data de 19 mai 2023, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anuntul cu numarul CN1055374 – Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru…

- Cateva mii de hectare de teren din comunele Miroslava, Ruginoasa si Ungheni vor fi inregistrate gratuit in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara. Mai precis, 8300 ha, in Miroslava, 5785 ha in Ruginoasa si 3604 hectare la Ungheni. „Gratuit" inseamna, de fapt, ca administratiile celor trei…

- Consiliul Judetean (CJ) va reabilita podul peste Bahlui care face legatura intre Letcani si Dumesti. Lucrarile sunt evaluate la circa 4,5 milioane lei, iar indicatorii tehnico-economici vor fi aprobati saptamana viitoare de catre plenul CJ. Proiectul prevede modernizarea carosabilului (700 mp) si a…