La CNAIR a fost semnat, miercuri, contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și Proiectului Tehnic de Execuție privind realizarea a 6 noduri rutiere pe Autostrazile A1 și A3, in zona de vest a Romaniei. Ofertantul declarat caștigator este SEARCH CORPORATION S.R.L. Valoarea contractului este de circa 2.050.000 lei fara TVA, sursa de finanțare fiind din […]