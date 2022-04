Șase indieni, prinși într-un Audi A4, la Răcășdia RACAȘDIA – Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Naidaș au surprins, la Racașdia, un bihorean care transporta cu mașina, un Audi A4 inmatriculat in Belgia, spre Timișoara, mai mulți cetațeni indieni! Totul s-a intamplat vineri dimineața, la 6.00, cand oamenii legii au tras pe dreapta, pe DN 57, in comuna carașeana, autoturismul Audi A4 de culoare neagra. „Șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor, aceștia procedand la urmarirea sa. La scurt timp, mașina a fost depistata pe o strada laturalnica a localitații. Șoferul parasise mașina, iar in interiorul vehiculului au fost identificați… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Naidas, judetul Caras-Severin, au prins sase cetateni din India care doreau sa ajunga la Timisoara cu ajutorul unui roman. Calauza lor este acum cercetata pentru trafic de migranti, sub control judiciar pentru 60 de zile, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- O mașina inmatriculata in Belgia, cu un șofer bihorean care transporta migranți indieni spre Timișoara, a fost reperata de polițiști in zona localitații Racașdia din județul Caraș-Severin. „In data de 8 aprilie 2022, in jurul orei 06:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Cascadorie esuata la Cluj, unde un sofer a incercat noaptea trecuta sa coboare scarile unui pod din oras cu masina. Autoturismul marca BMW a fost gasit in aceasta dimineata, blocat pe treptele podului Aurel Vlaicu. Soferul ar fi incercat sa coboare cu masina, insa s-a oprit intr-un copac. In momentul…

- Un accident tragic a avut loc, marți seara, pe o șosea din Maramureș, unde un barbat de 35 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina direct intr-un autobuz. Soferul ar fi circulat haotic pe șosea și cu o viteza extrem de mare, spun martorii. De asemenea, se pare ca acesta avea permisul de conducere suspendat.…

- Cativa migranti din India si Afganistan au fost descoperiti in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand voiau sa iasa ilegal din tara ascunsi intr-un TIR care transporta burete pentru antifonare auto, verificat dupa ce soferul a anuntat autoritatile ca a auzit zgomote din compartimentul marfa,…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost batut de un taximetrist, in traficul din Timișoara, dupa ce a provocat un accident rutier. Taximetristul, care nu fusese implicat in accident, a coborat din mașina și s-a dus direct la tanar, pentru a-i aplica o corecție, scrie publicația locala opiniatimișoarei.ro.…

- Un tanar din Lugoj care a vrut sa se sinucida a ales intrat cu mașina intr-un alt autoturism, pe DN6, Centura Lugojului, provocand un accident in urma caruia o fetița de 10 ani e grav ranita, relateaza portalul local de știri Opinia Timișoarei . Accidentul a avut loc in sensul giratoriu de la intersecția…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Valea Vișeului au acordat primul ajutor unui barbat care s-a rasturnat cu mașina plina cu țigari, pe dealul Hera din judetul Maramures, transmite Poliția de Frontiera. Șoferul, care a fost transportat la spital este cercetat pentru contrabanda. Incidentul…