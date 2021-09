Stiri pe aceeasi tema

- Analiza CIEL Romania Mai mult de 82% dintre companii considera ca informațiile precise, precum datele și cifrele, ajuta in luarea unor decizii mai bune in contextul actual Creșterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anunțata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business,…

- ”Cresterea economica de 13%, peste nivelul anticipat, anuntata recent de Guvern, nu se reflecta in realitatea din mediul de business, sustin cei mai multi antreprenori romani”, potrivit unui studiu realizat de CIEL Romania, producator de software pentru companii. In schimb, aproape toti antreprenorii…

- Aproape doua treimi dintre antreprenorii romani (62%) nu resimt cresterea economica de 13% anuntata de Guvern, situatie amplificata si de majorarea costurilor cu furnizorii, arata rezultatele unei analize intocmita de unul dintre cei mai importanti producatori de software pentru companii, noteaa…

- Mihai Tudose, europarlamentar și vicepreședinte PSD, a lansat un atac la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta a anunțat creșterea economica de 13.6%. Dupa calculele fostului premier, ”creșterea economica” da cu minus.

- Fostul premier Mihai Tudose explica, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de ce creșterea economica cu care s-a laudat marți premierul Florin Cițu nu are nicio susținerea in realitate, dimpotriva. “Ne da cu minus!!!”, atrage atenția Mihai Tudose. “Premierul cu cazier/ țepar joaca alba-neagra cu datele…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, afirma ca datele prezentate marți de INS, referitoare la o creștere importanta a Produsului Intern Brut, vin sa confirme teoria „revenirii in V” propagata de premierul Cițu in ultimul an. Turcan susține ca revenirea economiei se datoreaza masurilor bune luate de Guvern.…

- Cresterea economica din primul semestru de 6,5% si de 13% in trimestrul doi anuntate de Institutul National de Statistica trebuie contextualizate, a declarat pentru AGERPRES presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a subliniat ca trebuie sa avem in vedere cresterea deficitului de cont…

- Ervin Molnar, deputat PNL:Estimarea Comisiei Europene privind creșterea economica a Romaniei, un pas esențial pentru imbunatațirea standardului de viața al romanilor Justețea și viabilitatea masurilor luate de Guvern incepe sa produca efectele pozitive scontate, fiind un argument solid al respectarii…