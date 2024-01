Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai saturat sa vezi aceleași fețe in noaptea de Revelion ? Vrei sa vezi noi peisaje, noi medii, sa cunoști oameni noi? Descoperiți cele mai bune destinații pentru a sarbatori Anul Nou in Europa

- DAN AIR a inceput oficial zborurile de iarna de pe Aeroportul Internațional George Enescu din Bacau, pe 11 decembrie. Zborurile inaugurate, conform noului program de iarna, au conectat Bacaul cu Bruxelles și Londra (Luton). DAN AIR are programate zboruri catre opt destinații de top din Europa – Londra,…

- Turkish Airlines, singura companie care opereaza nave wide-body pe aeroporturile autohtone, ar putea anunta noi destinatii pe langa cele din Bucuresti, Cluj si Constanta pe care le deserveste in prezent, Romania fiind o parte importanta a business-ului companiei turce, informeaza News.ro.Conform…

- “Vești proaste de la meteorologi” Doar asta vad peste tot. Și toți par ca nu au mai vazut niciodata zapada”, scrie, pe Facebook, Dan Negru. „Nimeni nu spune ca zapada care cade acu’ face ca Romania sa fie inca pe primele locuri in Europa la productia de cereale. Cu utilaje invechite, cu ferme mici și…

- Luna decembrie este considerata una dintre cele mai frumoase luni din an, luna sarbatorilor de iarna. Daca te intrebi unde sa calatorești in luna decembrie și care sunt cele mai frumoase destinații de vacanța in aceasta perioada din an, ei bine, iata cateva idei minunate din care sa te inspiri.De ce…

- In ultima zi a Targului de Turism WTM Londra destinatia Mamaia Constanta a intrat intr o reala competitie cu celelalte tari europene, iar jurnalistii, influencerii, bloggerii si content creatorii din intreaga lume au venit catre Romania cu oferte tentante de promovare a destinatiei noastre catre turistii…

- Compania DAN AIR, proaspat mutata la Bacau de pe Aeroportul din Brașov, a pus in vanzare pe platforma online biletele de avion din Bacau spre șase noi destinații din Europa. Acestea vor incepe sa fie operate din 11 decembrie de compania romaneasca. Este vorba despre: Bacau – Dublin / in fiecare marți…

- Condițiile meteorologice s-au inrautațit, in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 7C - Transfagarașan, intre Balea Cascada (jud. Sibiu) și Piscul Negru (jud. Argeș), unde stratul de zapada masoara 10 centimetri și pe alocuri carosabilul este acoperit c