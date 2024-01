Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat in drepturi in Romania! A nins abundent la munte, iar stratul de zapada este uriaș. Din acest motiv, salvamontiștii au transmis un avertisment de avalanșa de gradul III. Iata care sunt zonele afectate și ce trebuie sa știe turiștii care se afla acolo, in aceasta perioada.

- Cei care iubesc calatoriile și experiențele inedite, de neuitat, au toate motivele sa iși planuiasca urmatoarea aventura intr-un loc unic in Romania, ce ii fascineaza pe straini și care atrage, an de an, un numar impresionant de turiști. Nici austriecii nu au asa ceva! Iarna, pare desprins din basme.…

- Un copac a cazut pe DN 18, in Pasul Gutai, din județul Maramureș, in vreme ce in județul Harghita sunt condții de ploaie și lapovița, fiind favorizata depunerea de polei. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate in mai multe zone din Transilvania,

- Mulți turiști din țara noastra, dar nu numai, se bucura de vremea de iarna, care aduce multa zapada in unele zone. Ei bine, exista o stațiune in Romania unde zapada masoara deja peste jumatate de metru. Aici te poți bucura cu adevarat de zapada. Iata despre ce loc din țara noastra este vorba!

- Iarna iși intra in drepturi in acest weekend! Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare meteo Cod portocaliu de viscol si ninsori. Iata ce județe ale țarii sunt afectate de vremea rea.

- Iarna se dezlanțuie in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare cod portocaliu de viscol pentru sud-estul țarii. Avertizarea intra in vigoare in noaptea de sambata spre duminica, la ora 02.00, pana duminica, la ora 16.00.

- Romania se pregateste pentru primul episod de iarna veritabila. Temperaturile scad semnificativ in urmatoarele ore in toata tara. Iar weekendul incepe cu vreme extrema in mai multe regiuni. Ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare.

- Un ciclon violent va lovi Romania, anunța ANM. Meteorologii spun ca zilele urmatoare va ploua in intreaga țara, iar in zonele inalte de munte vor fi precipitații mixte. In Maramureș, Pasul Prislop, a nins noaptea trecuta. Zapada s-a așternut pe șosea. Și in Madaraș, Harghita locuitorii au avut parte…