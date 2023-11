Șase cărți despre care nu știai că sunt propagandă Guvernele influențeaza o cantitate surprinzatoare de literatura. Unele dintre carți sunt destul de bune. ”Arta este propaganda”, scria George Orwell in 1940, „dar nu toata propaganda este arta”. Puțini oameni ar contesta a doua parte a aforismului. Nu este nimic artistic in divagațiile ingrozitoare din „Mein Kampf”. Dar prima fraza pare adevarata numai daca utilizați o definiție larga a propagandei. In zilele noastre, marile opere de arta rareori iși propun sa serveasca scopurilor unui guvern. Ele pot promova cauze, dar nu de aceea oamenii le apreciaza in mod normal. Carțile de pe aceasta lista,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda și Africa de Sud se dueleaza in aceasta seara, de la ora 22:00, in finala Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. Meciul care se va juca pe Stade de France, din Paris, va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. ...

- Franta nu mai stie ce sa faca pentru a combate plosnitele de pat. La Paris, este in curs o adevarata infestare, cu numeroase locuinte afectate. Prezenta acestor insecte microscopice ii ingrijoreaza atat de mult pe francezi, incat a fost organizata o reuniune interministeriala pentru a gasi solutii,…

- Riscul era perceptibil, iar acum a fost demonstrat de doua atacuri succesive in Franta si Belgia: serviciile europene de informatii se afla in fata unui risc major de atentate, pe fondul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie marti AFP.

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…

- iMapp Bucharest, prezentat ca fiind cel mai mare eveniment de video mapping din lume, a avut loc sambata seara in Piața Constituției, lucrari ale mai multori artiști fiind proiectate pe fațada Palatului Parlamentului. Spectacolul de lumini a fost insa eclipsat de lumina lasata aprinsa intr-un birou…

- Semne diacriticeSummitul BRICS, de la Johannesburg, a fost unul dintre evenimentele cele mai comentate ale lunii trecute pe plan mondial. Și e de ințeles, țarile din grupul respectiv – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – se declara nemulțumite de actuala ordine mondiala, urmarind sa construiasca…

- Mijlocașul ofensiv Jamal Musiala a suferit o ruptura musculara la antrenamentul de miercuri și va lipsi cel puțin pana la mijlocul lui septembrie. Internaționalul de 20 de ani rateaza meciurile lui Bayern cu Augsburg și Mgladbach, precum și meciurile naționalei cu Japonia și Franța. Vești proaste pentru…