Un primar condamnat pentru pornografie infantilă, înlocuit de soție la alegeri Primarul din Sotrile, care a fost condamnat pentru pornografie infantila, si-a depus candidatura pentru un nou mandat. Dupa ce mai mulți membri ai filialei PNL Prahova au sesizat acest lucru, edilul s-a retras de pe liste și locul sau a fost luat de catre soție. Bogdan Davidescu, condamnat definitiv in toamna anului 2019 la inchisoare […] The post Un primar condamnat pentru pornografie infantila, inlocuit de soție la alegeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

