- Sase agenti ai serviciului militar de informatii rus au fost inculpati in SUA pentru atacuri cibernetice mondiale, care au vizat alegerile din Franta in 2017 si Jocurile Olimpice din 2018 din Coreea de Sud, a dezvaluit luni Ministerul american al Justitiei, relateaza AFP. Acesti agenti "sunt acuzati…

- Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii Grupului…

- Ministerul rus de externe a spus sâmbata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german când a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnîi, transmite Reuters. Ministerul rus de externe a cerut, în același comunicat de presa, ca cei care conduc o ”campanie…

- ONU afirma ca reintoarcerea copiilor la școala este o urgența, dupa luni de restricții impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus. Insa avand in vedere ca virusul inca face ravagii in parți din Statele Unite iar incidența infectarilor crește in state precum Coreea de Sud, Franța, Spania și Marea Britanie,…

- Ministerul penitenciarelor din Thailanda intenționeaza sa transforme 72 de inchisori din intreaga țara in atracții turistice, anunța Bangkok Post, cu referire la ministrul Justiției, Somsaka Thepsutin. Dupa cum scrie ria.ru, acolo vor avea loc ca concursuri culinare pentru "bucatari-șefi și baruri",…

- Italia a inregistrat 845 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si sase decese, in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul italian al Sanatatii, conform cotidianului La Repubblica, citata de Mediafax.

- GCS: 1.284 de noi cazuri de infectare cu Covid-19 Foto: MApN Un nou record negativ în evoluția îmbolnavirilor cu noul coronavirus a fost înregistrat sâmbata în România. Autoritațile au anunțat alte 1.284 de cazuri la peste 22.500 de teste, bilanțul ajungând…