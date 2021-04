Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur a reușit astazi sa caștige disputa cu CSM Reșița, scor 25-22, fiind prima victorie obținuta de echipa baimareana sub conducerea lui Alexandru Sabou. Trei puncte adjudecate care ii asigura Minarului locul patru in clasament. Urmeaza maine, 2 aprilie, disputa cu cei de la CSM Bacau, meci care…

- Portarul echipei nationale de tineret a Romaniei, Andrei Vlad, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online sustinuta la Budapesta, ca in cazul in care el si colegii sai nu vor obtine cele 3 puncte in meciul cu Olanda, ultimul din faza grupelor Campionatului European U21, munca lor de pana…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a revenit pe primul loc in Liga Nationala de baschet masculin, vineri, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 94-84 (28-20, 23-21, 24-21, 19-22, la Voluntari. ''U'' a bifat astfel a 15-a victorie in campionat in tot atatea meciuri.…

- Sala Rapid din Bucuresti a fost gazda partidelor din cadrul etapei a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Iata rezultatele inregistrate: AHC Potaissa Turda - CSM Fagaras 41-26 (23-15); HC Dobrogea Sud - CSM Resita 37-17 (19-6); CSM Bucuresti - CSM Focsani 24-23 (11-8)CSM Vaslui - CSA Steaua Bucuresti…

- Sportiva japoneza Sara Takanashi a castigat al doilea concurs de la Rasnov din Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, vineri, in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe locul 28. Takanashi s-a impus cu total de 239,2 puncte, dupa sarituri de 92 si 99 de metri. Pe locul secund a terminat…

- Norvegianul Marius Lindvik a castigat surprinzator concursul de sarituri cu schiurile disputat pe trambulina din statiunea poloneza Zakopane (HS 140 m), din cadrul Cupei Mondiale, in timp ce conationalul sau Halvor Egner Granerud, liderul la zi, a ocupat un modest loc 23, relateaza EFE. …

- ​Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a fost învinsa sâmbata, pe teren propriu, de formatia norvegiana Vipers Kristiansand, scor 29-22 (14-9), în meci contând pentru etapa a XI-a din grupa A a Ligii Campionilor.CSM Bucuresti s-a aflat la cea mai slaba prestatie din…

- Comisia Centrala de Disciplina din cadrul Federației Romane de Handbal a luat act, miercuri, de retragerea din Liga Zimbrilor a formației Dunarea Calarași, din rațiuni financiare. In același timp, toate rezultatele inregistrate de Dunarea pana acum au fost anulate, pe motiv ca gruparea din Calarași…