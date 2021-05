Sârbii vor primi echivalentul a 25 de euro pentru cei care se vaccinează Guvernul sarb a promis ca toate persoanele cu varste de peste 25 de ani care se vor vaccina anti-COVID-19 pana pe 31 mai vor primi echivalentul a 25 de euro ca premiu pentru ‘responsabilitatea’ lor, relateaza miercuri agentia EFE. ‘„Ne-am gandit cum sa premiem persoanele care au dat dovada de responsabilitate si am decis sa oferim un ajutor financiar suplimentar celor care s-au vaccinat’‘, a declarat presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. El a anuntat si stabilirea obiectivului ca pana la sfarsitul lunii mai cel putin 55% dintre cei aproximativ sapte milioane de cetateni sarbi sa primeasca cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

