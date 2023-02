Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au transmis ca mai multe tinte inamice au fost detectate in spatiul aerian al regiunii Kiev, in noaptea de duminica spre luni, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat, vineri, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, despre provocarile de securitate in contextul razboiului din Ucraina și a informațiilor ca rușii ar dori destabilizarea politica a Chișinaului, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Primarul general Nicușor Dan anunța ca Teatrul Bulandra, care funcționeaza intr-o cladire construita in 1935, va fi consolidat și reabilitat cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), valoarea finanțata aprobata fiind de peste 65 de milioane de lei. Fii la curent cu…

- Guvernul Columbiei a prezentat marti un plan major de dezarmare, care include posibilitatea acordarii unor sume de bani persoanelor care predau armele ilegale pe care le detin, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedinta Federatiei Romane de Atletism, Anisoara Stanciu, a declarat,miercuri, pentru AGERPRES ca desi a primit un buget mai mare in 2023, de 5,9 milioane de lei, care o plaseaza intre primele cinci federatii sportive, acesta nu va ajunge dincolo de luna august. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca armata rusa a atacat cu artilerie raionul Nikopol, in noaptea de vineri spre sambata, obuzele lovind comunitatea teritoriala unita Mirove, anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca ii indeamna pe romani, in mesajul transmis de Craciun, sa aiba incredere in viitor: „Cred in puterea faptelor bune de a alina in momentele de cumpana și de a schimba vieți in bine”, spune Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Senatorii USR Anca Dragu si Stefan Palarie au depus o initiativa legislativa pentru acordarea alocatiei de crestere a copilului din prima zi de viata, urmand ca aceasta sa fie platita in maximum 30 de zile, anunta formatiunea, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…