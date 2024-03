Sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici, o zi plină de tradiții Sfintii 40 de Mucenici care au murit dupa ce au fost condamnati la moarte prin inghetare in lacul Sevastiei sunt comemorati in fiecare an la data de 9 martie, zi in care preotii fac pomeniri pentru sufletele mortilor care au plecat neimpartasiti, iar femeile impart mucenici sau bradosi, varietati de preparate din coca sau aluat de cozonac in forma cifrei opt sau a infinitului, ceea ce semnifica speranta pentru un nou inceput si renasterea. „Ultima zi a babelor, dar si inceputul anului agricol, pentru ca din aceasta zi se pregateau si plugurile pentru aratul pamantului, sunt marcate in judetul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Astazi, pe data de 9 martie 2024, este o rabatoare importanta pentru creștinii ortodocși. Sunt celebrați Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi sfanta!

- Sfintii 40 de Mucenici care au murit dupa ce au fost condamnati la moarte prin inghetare in lacul Sevastiei sunt comemorati in fiecare an la data de 9 martie, zi in care preotii fac pomeniri pentru sufletele mortilor care au plecat neimpartasiti, iar femeile impart mucenici sau bradosi, varietati de…

- In aceasta luna, in ziua a noua, pomenirea sfintilor patruzeci 40 de mucenici, cei ce au marturisit si au fost chinuiti in cetatea Sevastiei.Cei patruzeci de mucenici, desi erau de obarsie din diferite locuri, faceau parte din aceeasi ceata ostaseasca. Ei au fost prinsi din pricina marturisirii credintei…

- Ziua de 9 martie, zi de pomenire in calendarul ortodox a celor 40 de Mucenici din Sevastia, este, in mod semnificativ, consacrata comemorarii deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989, transmite Cancelaria Sfantului Sinod. Ziua de 9 Martie este dedicata celor ce au luptat, cei mai mulți pana…

- Pe data de 9 martie sunt praznuiți Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, un grup de soldați romani din Legiunea a XII-a Fulminata, care a fost martirizat din cauza credinței creștine. Tradiții și obiceiuri de Sfinții 40 de Mucenici 2024 – aceasta sarbatoare coincide cu Moșii de Iarna sau Sambata Morților,…

- O scurta privire in calendar ne va arata ca deja ne apropiem rapid de data la care gospodinele din țara noastra vor incepe sa pregateasca faimoșii mucenici. Iar acest preparat delicios nu este doar o simpla rețeta de primavara, ci are in spate o tradiție deosebita! Mai precis, pe data de 9 martie, cand…

