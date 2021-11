Stiri pe aceeasi tema

- Toamna reprezinta pentru Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin un bun prilej de a prezenta elevilor cateva din obiceiurile tradiționale ale acestui anotimp. Astfel, doua clase din cadrul Școlii Gimnazile "Alexandru Ceușianu" au participat in cursul zilei de joi, 21 octombrie la o activiiate specifica…

- Cu profund regret și durere in suflet, colectivul Liceului Teoretic "Andrei Barseanu" Tarnaveni anunța trecerea la cele veșnice a directorului instituției, profesor doctor Ioan Suciu. "Inmormantarea va avea loc sambata, 16 octombrie 2021, la ora 14.00. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei!",…

- Copiii cu varste mai mici de 12 ani ar trebui sa fie scutiti de prezentarea certificatului verde electronic in conditiile in care nu exista asemenea recomandari ale Comisiei Europene pentru aceasta categorie de varsta si pentru ca nici nu este posibila vaccinarea copiilor sub 12 ani, a afirmat deputatul…

- Incepand de joi, 16 septembrie, copiii din municipiul Reghin se vor putea deplasa la școala cu autobuze ecologice, anunț postat pe pagina de Facebook de catre primarul municipiului Reghin, Mark Endre. „Am adaugat o noua ruta la rețeaua de transport public local. Speram sa convingem cat mai mulți cetațeni…

- Pana la sfarșitul anului 2022, Romania trebuie sa pregateasca proiecte mature in domeniul energiei, pentru a accesa sursele de finanțare puse la dispoziție de Uniunea Europeana, a anunțat luni, 6 septembrie, pe pagina sa de Facebook, Borbely Laszlo, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila…

- Istoria ceramicii de Corund, care este considerat unul dintre centrele importante de ceramica din Europa inca din Evul Mediu, precum si tainele mestesugului care a facut din olarit o adevarata industrie, au fost prezentate, marti, in cadrul unei expozitii organizate la Muzeul de Etnografie "Anton Badea"…

- Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin organizaza, in perioada 6-9 septembrie, intre orele 10.00 – 13.00, un ciclu de evenimente sub egida "Mureșul creativ multicultural". Potrivit paginii web a instituției, programul prevede urmatoarele activitați: luni, 6 septembrie – "Coșuri din nuiele/ meșteșugarii…

- Reprezentanții Primariei municipiului Reghin au anunțat, pe pagina de Facebook a instituției, ca in perioada 25 august – 3 septembrie in "Orașul viorilor" se vor efectua activitați de dezinsecție și deratizare. "Activitațile de deratizare se vor executa in parcuri, terenuri de joaca, piețe, etc. in…