Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a caștigat titlul in Serie A dupa o pauza de 33 de ani. Formația antrenata de Luciano Spalletti a obținut un rezultat de egalitate la Udinese (1-1) și a devenit campioana Italiei cu 5 etape inainte de finalul sezonului.

- Echipa Napoli a ratat obținerea titlului pe teren propriu in remiza cu Salernitana, dar oamenii lui Luciano Spalletti au o noua șansa de a-și asigura caștigarea matematica a titlului, joi seara, de la 21:45, pe terenul lui Udinese. Cu șase etape ramase de disputat pana la finalul sezonului din Serie…

- Napoli s-a pregatit de sarbatorirea titlului in Serie A, dar remiza cu Salernitana de sambata le-a amanat planurile. Pentru urmatoarea partida de joi, disputata in deplasare cu Udinese, primaria a decis sa amplaseze un ecran uriaș pe stadionul Diego Armando Maradona.

- Arena de langa Vezuviu, Stadionul „Maradona”, va fi din nou plina, urmarind de la distanța meciul cu Udinese, ce poate fi devansat cu doua ore, pentru ca fiesta echipei lui Spalletti sa inceapa la miezul nopții, odata cu revenirea in Napoli. Sarbatoarea celui de-al treilea titlu din istorie doar s-a…

- Antrenorul echipei Napoli, Luciano Spalletti, spera sa poata conta pe atacantul Victor Osimhen in meciul cu AC Milan, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, insa mentioneaza ca acesta nu va juca in meciul cu Lecce, de vineri, din Serie A."Nu exista nicio sansa ca Osimhen sa joace cu Lecce,…

- Napoli s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale UEFA Champions League! Echipa lui Luciano Spalletti a bifat o performanța fabuloasa, unica in istoria clubului din Serie A. Italienii au trecut de Eintracht Frankfurt in optimi, cu scorul general de 5-0, și și-au asigurat locul printre ultimele…

- Federația Italiana de Fotbal a deschis o ancheta, deoarece fanii celor de la Lazio au scandat sloganuri antisemite la meciul caștigat de trupa din capitala Italiei, scor 1-0, pe terenul lui Napoli, in runda cu numarul 25 din Serie A. Aproximativ o suta de fani ai lui Lazio au folosit sloganuri antisemite…

- Villarreal – Barcelona 0-1. Pedri a fost eroul catalanilor in meciul din etapa a 21-a din La Liga, cu golul marcat in minutul 18. A fost spectacol și in Serie A, acolo unde Napoli continua cursa pentru cel de-al 3-lea titlu de campioana din istoria clubului. Jucatorii lui Luciano Spalletti au facut…