Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Munteanu cantareț de opera, tenor lirico-dramatic, patriarh al teatrului liric autohton, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, Cetațean de Onoare al municipiului Chișinau, implinește astazi frumoasa varsta de 78 de ani.

- Seara trecuta a fost una incendiara, asta deoarece s-a dat mare petrecere in cinstea lui Mario Fresh care astazi iși sarbatorește ziua de naștere. Colegii, prietenii și familia au fost alaturi de el in acest moment important.

- Este o zi importanta astazi pentru cunoscuta cantareața Theo Rose, asta deoarece chiar azi iși sarbatorește ziua de naștere. Urarile au inceput sa vina inca de la primele ore ale zilei pentru ea. Iata ce varsta implinește

- Dorian Popa este sarbatoritul zilei de astazi, iar inca de la primele ore ale zilei cantarețul a fost asaltat cu mesaje pe pagina sa de socializare. Artistul a primit și o mulțime de cadouri din partea celor dragi, iar urarile vin unele dupa altele.

- Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, implineste 60 de ani pe data de 4 august. Acesta va organiza o petrecere cu peste 400 de invitati, desi numarul de persoane care s-au infectat cu varianta Delta a coronavirusului este in continua crestere.

- Astazi am transmis un calduros „La mulți ani!” din partea intregii comunitați aiudene, doamnei Buta Veronica care a implinit onorabila varsta de 100 de ani. Astfel, doamna Buta Veronica devine cel de-al 5-lea cetațean in viața al municipiului Aiud care implinește varsta de 100 de ani. La mulți ani și…

- FOTO| Ioan Cerghedean, veteranul de razboi din Galda de Jos, implinește astazi venerabila varsta de 99 de ani FOTO| Ioan Cerghedean, veteranul de razboi din Galda de Jos, implinește astazi venerabila varsta de 99 de ani Ioan Cerghedean, veteranul de razboi din Galda de Jos, a implinit miercuri, 16 iunie,…

- Constantin Vasilica, unul dintre putinii veterani de razboi care a supravietuit dupa ce-a fost impuscat in cap la Odessa, implineste venerabila varsta de 100 de ani, in ziua de 3 iunie. In ziua aniversara va fi vizitat de primarul Dumitru Coroama, care-i va darui o diploma „in semn de aleasa pretuire…