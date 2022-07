Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de natura și sport si-au dat intalnire pe Lacul Tarnita, unde s-au intrecut la inot, ciclism si alergare. Nu premiul este important, spun ei, ci experienta de a inota intr-un lac montan.

- Cred și mai mult ca timpul are in el puterea de a ne arata ceea ce conteaza cu adevarat. Dar mai ales m-am convins inca o data ca, de fapt, la proba trecerii lui rezista mai ales ceea ce se sprijina pe o trainicie, pe o statornicie pe care, oricat de paradoxal ar putea parea, le cladești in special…

- S-a reconfirmat prietenia dintre Republica Moldova și Lituania printr-un eveniment simbolic și inalțator. In ultima zi a lunii mai, in cartierul Kalnenai din orașul Vilnius, situat la doar 24 de kilometri de centrul geografic al Europei, pe strada Moldovei, a fost dezvelita o placuța comemorativa ca…

- Adrian Corduneanu nu pare deloc deranjat de arestul la domiciliu și da petrecere dupa petrecere. Ieri, fetele interlopului au implinit 14 ani, iar „Beleaua” a vrut sa le sarbatoreasca live pe Facebook. Adrian Corduneanu nu este deranjat de arestul la domiciliu și da petrecere dupa petrecere. Ieri, fetele…

- O pensiune, cu piscina incalzita iarna, se afla in Margau, județul Cluj. Suspendata la patru metri de pamant, piscina are o lungime de șapte metri și iți lasa impresia ca se unește cu muntele.

- Marți, 24 mai 2022, de la ora 18.00, va invitam la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, in Sala de sport „Nicușor Marcu”, unde va avea loc lansarea carții „O singura inima”, de Florina Nina Breazu. „Doresc ca prin aceasta carte sa transmit un mesaj, acela de a ne iubi și de a ne ajuta aproapele necondiționat,…

- Georgiana Lobonț și soțul ei au organizat o petrecere speciala pentru fetița lor. Artista și partenerul ei sarbatoresc ziua de naștere a micuțeiI rina, care a implinit deja 3 ani. Cei doi au dezvaluit ce cadou i-au pregatit.

- Celebrul lunetist canadian Walis-a intors nevatamat acasa in Quebec, la doua luni dupa ce a raspuns apelului facut de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, in 27 februarie, in urma razboiului provocat de armatele ruse. Dupa cele doua luni, lunetistul Wali s-a intors la casa sa pe care o are la periferia…