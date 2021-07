Sărbătoare importantă în calendarul creștin-ortodox: ce sfinți sărbătorim azi, 28 Iulie Astazi, in data de 28 Iulie, creștin-ortodocșii sarbatoresc Sfinții Prohor, Nicanor, Timor și Parmena. Tot astazi sunt pomeniți Sfantul Mucenic Eustatie din Ancira, Sfantul Acachie cel Nou, Sfanta Mucenița Drosis, Cuvioasa Irina din Capadocia și Cuviosul Pavel, intemeietorul Manastirii Ziropotamu, din Sfantul Munte Athos. In anul 2021, aceste praznice au picat in ziua de miercuri, a șasea saptamana dupa Rusalii. Creștinii postesc și se pot ruga acestor sfinți in aceasta zi, dupa cum arata Kanal D . Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena sunt considerați ca fiind printre primii cei șapte diaconi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Sfintii Prohor, Nicanor, Timon si Parmena fac parte din primii sapte diaconi ai Bisericii. Hirotonirea lor in treapta de diacon este relatata in Faptele Apostolilor (6,1-6). Ceilalti trei diaconi sunt: Stefan, Filip Si Nicolae. Sfantul Stefan nu este praznuit in aceasta zi pentru ca este sarbatorit…

