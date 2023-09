SĂRBĂTOARE 4 septembrie: Mari sfinți pomeniți astăzi în calendarul ortodox. Zi cu importanță deosebită Sfantul Vavila l-a oprit pe imparat sa intre in ea, motivand ca nu este crestinImparatul Numerian, acuzat de insulta adusa impartului, l-a chemat pe Sfantul Vavila la palatul sau si i-a cerut sa jertfeasca zeilor. In timp ce Sfantul Vavila era supus la diferite torturi, imparatul a poruncit sa fie ucisi alti trei copii, fii duhovnicesti. Vavila participa la uciderea copiilor si ii intareste in mucenicia lor. Dupa moartea copiilor a fost ucis si Sfantul Vavila.Tot astazi, facem pomenirea:- Sfantului Vavila, dascalul din Antiohia, impreuna cu optzeci si patru de copii;- Sfintilor Teotim si Teodul;-… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

