Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a cerut, miercuri, 27 decembrie, enoriasilor sa se roage pentru incetarea razboaielor si a declarat ca „razboiul este un rau”, in timpul audientei generale de la Vatican, transmite EFE, citata de Agerpres.„Va rugam sa nu uitam sa ne rugam pentru toti cei care sufera consecintele teribile…

- Politistii de frontiera aradeni depistat 145 de persoane din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunsi in cinci mijloace de transport. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul…

- Caștigatoarea ”Vocea Romaniei” 2023 este Alexandra Capitanescu. Solista susținuta de Tudor Chirila a pimit și cec-ul cu marele premiu al concursului de televiziune, in valoare de 100.000 de euro. In finala concursului s-au ”duelat” Alex Musta (Irina Rimes), Melisa Antonesi (Horia Brenciu), Alex Maxim…

- Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci, dar si al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemaritate si al celor acuzati pe nedrept. Cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii…

- Va spuneam acum 2 zile de ce cred eu ca acum fix cu o saptamana in urma, la summit-ul de la San Francisco, a fost momentul in care China și-a arogat public „dreptul de șmecher” in chiar fața fostului unic „Șef la lume”. A fost momentul in care unilateralismul american a decedat oficial, iar dupa 33…

- Fastingul (postul), o practica imbrațișata de mulți din diverse motive, a caștigat popularitate ca potențial instrument pentru pierderea de grasime. Are insa atat avantaje, cat și dezavantaje care merita explorate, avertizeaza site-ul specializat in fitness BOXROX.

- Libertatea publica un fragment din cel mai recent roman al scriitorului Eric-Emmanuel Schmitt. Tradus in limba romana la șase luni dupa apariția in limba franceza, și publicat de editura Humanitas, volumul poate fi gasit in librarii. „O carte-marturie, despre o calatorie in spațiu, in timp, dar, mai…

- In fiecare an, pe data de 9 octombrie, Biserica Ortodoxa il pomenește pe Sfantul Apostol Iacob al lui Alfeu. Cine a fost Sfantul Apostol Iacob al lui Alfeu?Sfantul Apostol Iacob, cunoscut și ca Iacob Alfeievici, a fost una dintre personalitațile semnificative din Cei Doisprezece Apostoli. El era fiul…