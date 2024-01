Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare in calendarul ortodox pe 17 decembrie, dar puțini sunt cei care știu asta. Astazi este celebrat un sfant important și mulți romani ii poarta numele, dar nu știu ca astazi este onomastica lor. Cui trebuie sa ii zici la mulți ani și cine a fost sfantul praznuit pe 17 decembrie. Sfantul…

- In aceasta luna, in ziua a cincisprezecea, pomenirea Sfantului Mucenic Elefterie.Sfantul Mucenic Elefterie era din cetatea Romei. De mic a ramas orfan de tata si a fost crescut numai de mama sa Antia, care fusese invatata credinta crestina de Sfantul Apostol Pavel. Copilul a fost dus de mama lui la…

- Astazi, 7 decembrie 2023, credincioșii marcheaza o zi speciala in calendarul ortodox, celebrand praznicul Sfintei Mucenițe Filofteia. Cu cruce neagra in calendar, aceasta sarbatoare aduce in centrul atenției viața tinerei sfinte, care și-a dedicat viața credinței, devenind un exemplu de sfințenie. De…

- Se spune in tradiția romaneasca rurala ca iarna incepe la Sfantul Niculai, cand, acesta, trebuie sa-și scuture barba cea alba, cu alte cuvinte, trebuie neaparat sa ninga. Daca totuși se intampla sa nu ninga de Sfantul Nicolae, atunci se zice ca ar fi intinerit Sfantul Niculai.Din aceleași motiv, mai…

- Ziua de marți este foarte importanta pentru credincioșii ortodocși. Este o zi marcata in calendar cu cruce neagra, ceea ce inseamna ca cinstim cele ale sarbatorii, cu rugaciune catre sfantul pomenit, dar in care putem lucra obisnuit. Ce sarbatoare este pe 5 decembrie 2023 și ce sfant se pomenește. Ce…

Sfantul Mucenic Paramon este pomenit in calendarul crestin ortodox

- Sfintii Parintii au folosit imaginea matrimoniala pentru viata duhovniceasca. Omul, asemanat cu o desfranata, care prin pacate s-a departat de iubirea curata, este cautat de Mirele sau, Hristos. Iata ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur intr-o omilie despre acest lucru: “Cel mai mare si mai puternic” a…

- Creștinii ii cinstesc pe 7 octombrie pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, dar și pe Sfinții Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie. Sfinții Mucenici Serghie și Vah au trait in timpul domniei imparatului Maximian (286-305). Serghie a fost “primicer” (primul pe lista oficial recunoscuta…