- Denia Acatistului Bunei Vestiri sau Slujba Imnului Acatist este oficiata in fiecare an, vineri seara, in saptamana a V a din Postul Sfintelor Pasti.Sarbatoarea isi are originea in interventia miraculoasa a Fecioarei Maria in timpul atacarii Constantinopolului de catre persi si avari, in 7 august 626.…

- Despre dansul scrie Cuviosul Iosif, scriitorul de cantari, in a opta pesna a canonului, ca pentru cinstirea icoanei Mantuitorului a rabdat prigoniri de la muncitori si il numeste mucenic. Pentru ca a vietuit, precum se povesteste intr-o cuvantare, pe vremea imparatiei lui Leon Armeanul (813-820), care…

- Troparul Sfantului Cuvios Zaharia Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Zaharia, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca…

- Sarbatorile zilei de 9 MartieOrtodoxeSf. 40 de Mucenici din SevastiaGreco-catoliceSf. 40 m. din lacul SebasteRomano-catoliceSs. Francisca Romana, calug.; Dominic Savio; 40 de soldati, m.Sfintii 40 de mucenici, pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 9 martie, erau ostasi si faceau parte dintr-un…

- In primele patru zile ale Postului Mare, in cadrul slujbei Pavecernitei Mari, se citeste pe fragmente Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul. In miercurea din saptamana a V-a a Postului Mare, se reciteste pentru a doua oara in perioada postului Canonul Sfantului Andrei Criteanul. Spre deosebire…

- Sfantul Eustatie a fost un aparator al Ortodoxiei. A aparat sfintele dogme la Sinodul intai Ecumenic de la Niceea (din anul 325), unde a respins invatatura lui Arie. Impreuna cu ceilalti Sfinti Parinti, Eustatie a marturisit pe lisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, ca fiind deopotriva cu Tatal si cu…

- Sfantul Ierarh Leon, episcopul Cataniei, mare sfant vindecator, este sarbatorit luni, 20 februarie 2023 in calendarul bisericesc.Sfantul Lein a trait in timpul imparatului Heraclie (641-668). A fost episcop in Catania, din insula Sicilia. El se ingrijea neincetat de saraci si bolnavi. La un moment dat…

